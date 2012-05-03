Удовенко указал на российский след в гибели Чорновила

Генадий Удовенко дал сегодня свои показания в деле о гибели Вячеслава Чорновила. По словам экс-нардепа информация о готовящемся покушении была известна Черноволу до трагедии.

«Об этом мне, на тот момент главе профильного комитета Верховной Рады по правам человека, в феврале 1999 года сообщил некто Вячеслав Бабенко, назвавшийся сотрудником ФСБ России, украинцем по национальности, — сказал «Сегодня» Удовенко. — Сначала устно, а затем (по моей просьбе) и письменно он предупредил, что готовится физическое устранение Чорновила, и к этому якобы причастны российские спецслужбы. Естественно, я рассказал об этом Вячеславу Максимовичу. Предостережением он пренебрег, ответив, что в преддверии президентских выборов будет еще много фальшивок и провокаций и им не стоит придавать значения. Ну а вскоре после этого произошла страшная авария, в результате которой погибли Чорновил и его водитель Евгений Павлов».

Удовенко подчеркнул, что после случившегося передал заявление Бабенко во временную следственную комиссию ВР по расследованию обстоятельств гибели Чорновила и в Генпрокуратуру, однако вразумительных ответов оттуда не получил. «Какова судьба этого заявления и дала ли ему ход ГПУ, мне неизвестно», — сказал Удовенко.