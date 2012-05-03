Удовенко дал «интересные» показания в суде по делу о гибели Чорновила
Экс-министр иностранных дел Геннадий Удовенко был допрошен в суде в качестве свидетеля по уголовному делу по обвинению водителя КамАЗа Владимира Кудели в гибели лидера Руха Вячеслава Чорновила.
|Удовенко дал «достаточно интересные» показания
По его словам, Г.Удовенко был допрошен на заседании Бориспольского районного суда вместе с несколькими другими свидетелями, которые были заявлены со стороны обвинения.
«Он очень порядочный человек и дал достаточно интересные показания», - сказал Т.Чорновил, не уточняя в то же время подробности этих показаний.
Вместе с тем он отметил, что на следующем судебном заседании, которое должно состояться 15 мая, пострадавшая сторона и ее защита намерены заявить ряд ходатайств относительно приобщения к делу дополнительных материалов и вызова на допрос ряда свидетелей.
«Но мы приняли решение до объявления ходатайств не раскрывать, какие именно материалы мы хотим приобщить, и каких людей допросить», - сказал Т.Чорновил.
Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.
22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели В.Чорновила.
При этом главный фигурант уголовного дела, водитель КамАЗа В.Куделя утверждает, что инсценировки ДТП, в котором погиб В.Чорновил, не было.