Удовенко дал «интересные» показания в суде по делу о гибели Чорновила

Об этом УНИАН сообщил сын В.Чорновила Тараса Чорновил.

По его словам, Г.Удовенко был допрошен на заседании Бориспольского районного суда вместе с несколькими другими свидетелями, которые были заявлены со стороны обвинения.

«Он очень порядочный человек и дал достаточно интересные показания», - сказал Т.Чорновил, не уточняя в то же время подробности этих показаний.

Вместе с тем он отметил, что на следующем судебном заседании, которое должно состояться 15 мая, пострадавшая сторона и ее защита намерены заявить ряд ходатайств относительно приобщения к делу дополнительных материалов и вызова на допрос ряда свидетелей.

«Но мы приняли решение до объявления ходатайств не раскрывать, какие именно материалы мы хотим приобщить, и каких людей допросить», - сказал Т.Чорновил.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели В.Чорновила.

При этом главный фигурант уголовного дела, водитель КамАЗа В.Куделя утверждает, что инсценировки ДТП, в котором погиб В.Чорновил, не было.