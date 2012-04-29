Медведев: преследование Тимошенко бросает тень на Украину

Президент России называет неприемлемым преследование политических оппонентов в Украине, это «бросает тень на тех, кто такие решения принимает».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Д.Медведев сказал накануне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В частности, президент РФ заявил, что «в определенный период» он и МИД России делал весьма жесткие заявления, касающиеся соблюдения прав человека в Беларуси и Украине. По его словам, это непросто, потому что это действительно очень близкие страны.

«И даже по целому ряду дел, которые в настоящий момент рассматриваются, они на нас очень сильно обижались, тем не менее это была и моя позиция, и я МИДу давал указания, в части преследования политических противников это абсолютно неприемлемо, это бросает тень и на само государство, например, если говорить об Украине, и на тех, кто такие решения принимает», - подчеркнул Д.Медведев.

По его убеждению, можно ненавидеть друг друга, говорить все, что угодно в полемическом задоре и в пылу политической борьбы, но когда на скамье подсудимых и в тюрьме оказываются участники президентской гонки, прямые соперники по политическому процессу, «это как минимум вызывает огромное недоумение даже с учетом наших богатых тоталитарных традиций».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Министерство иностранных дел России распространило сообщение, в котором говорится, что РФ рассчитывает, что власти Украины будут проявлять гуманность по отношению К.Тимошенко.

«В Москве с озабоченностью восприняли сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении экс-премьер-министра Украины Тимошенко, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Рассчитываем, что властями Украины будут приняты все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманность и найдены пути адекватного, не осложняющего внутриполитическую обстановку в стране разрешения создавшейся ситуации", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

27 апреля официальный представитель МИД России Александр Лукашевич на брифинге в Москве заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией с экс-премьер-министром Украины Ю.Тимошенко, отбывающей заключение в колонии.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией и понимаем, что Ю.Тимошенко нужна срочная медицинская помощь», - сказал А.Лукашевич.

Как сказал А.Лукашевич, власти Украины должны проявить гуманность и найти пути, которые не будут осложнять внутриполитическую обстановку и будут способствовать разрешению сложившейся ситуации.

При этом он напомнил, что МИД РФ распространило по этому поводу «достаточно острый и предупредительный комментарий».

А.Лукашевич подчеркнул, что это «политическая и гуманистическая позиция» России.