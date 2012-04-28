Украинские тюремщики снова удивлены тупостью Евросоюза

00:52, 28 апреля 2012
Политика
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Государственная пенитенциарная служба Украины (ГПтСУ) не разрешила сопредседателю политической группы Европейского парламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекке Хармс посетить экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПтСУ.

Представительство Евросоюза просило разрешить посещение экс-премьера 28 или 29 апреля.

"Рассмотрев в рамках национального законодательства указанное обращение Государственной пенитенциарной службой Украины отказано в его удовлетворении, при этом, разъяснив дипломатической миссии Европейского Союза на Украине требования национального законодательства о порядке посещения учреждений исполнения наказаний и проведения свиданий с осужденными", - говорится в сообщении.

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