Украинские тюремщики снова удивлены тупостью Евросоюза

Об этом сообщает пресс-служба ГПтСУ.



Представительство Евросоюза просило разрешить посещение экс-премьера 28 или 29 апреля.



"Рассмотрев в рамках национального законодательства указанное обращение Государственной пенитенциарной службой Украины отказано в его удовлетворении, при этом, разъяснив дипломатической миссии Европейского Союза на Украине требования национального законодательства о порядке посещения учреждений исполнения наказаний и проведения свиданий с осужденными", - говорится в сообщении.