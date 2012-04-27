В ПР говорят, что Пшонку трогать не будут

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, об этом он заявил, комментируя заявления адвоката экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко о намерении требовать отстранения В.Пшонки от выполнения обязанностей.

«Господин С.Власенко как защитник Ю.Тимошенко в уголовном деле должен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить ей всестороннюю полноценную и профессиональную правовую защиту, а не увлекаться безответственными, бездоказательными, надуманными заявлениями как политик», - отметил депутат.

«В любом случае, для отстранения генерального прокурора от выполнения обязанностей на сегодня нет никаких оснований», - подчеркнул В.Забарский.

«И господин Власенко должен все-таки подумать перед тем, как распространять подобные заявления, которые на самом деле не соответствуют действительности», - добавил он.

«Ведь никаких правовых оснований для этого нет, и это не более чем популистские заявления», - резюмировал парламентарий.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, С.Власенко требует от Президента Украины Виктора Януковича на время расследования эпизода с избиением экс-премьера отстранить от исполнения служебных обязанностей генерального прокурора Украины В.Пшонку.

По его данным, В.Пшонка лично отдавал приказ применить к Ю.Тимошенко физическую силу во время перевозки ее в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» 20 апреля.

«Из той информации, которую Юлия Владимировна получила сегодня, лицом, которое давало команду проводить избиение по указанию Януковича, был лично генеральный прокурор Пшонка. Именно поэтому мы не ожидаем от генерального прокурора Пшонки справедливого расследования, потому что он должен будет разоблачить самого себя», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что он, как народный депутат Украины, сегодня оформит депутатское обращение с требованием отстранить В.Пшонку от исполнения обязанностей Генпрокурора на время расследования, и в течение завтрашнего дня это обращение будет доставлено Президенту.