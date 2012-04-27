Власенко: Пшонка сам дал команду применить силу к Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко требует от Президента Украины Виктора Януковича на время расследования эпизода с якобы избиением экс-премьера отстранить от исполнения служебных обязанностей генерального прокурора Украины Виктора Пшонку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил на брифинге перед Качановской исправительной колонией, где отбывает наказание Ю.Тимошенко.

По его данным, В.Пшонка лично отдавал приказ применить к Ю.Тимошенко физическую силу во время перевозки ее в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» 20 апреля.

«Из той информации, которую Юлия Владимировна получила сегодня, лицом, которое давало команду проводить избиение по указанию Януковича, был лично генеральный прокурор Пшонка. Именно поэтому мы не ожидаем от генерального прокурора Пшонки справедливого расследования, потому что он должен будет разоблачить самого себя», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что он, как народный депутат Украины, сегодня оформит депутатское обращение с требованием отстранить В.Пшонку от исполнения обязанностей Генпрокурора на время расследования, и в течение завтрашнего дня это обращение будет доставлено Президенту.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезено из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля. Об избиении также заявила сама Ю.Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли эти заявления.

26 апреля Президент Украины В.Янукович дал поручение Генпрокуратуре провести расследование по заявлению об избиении Ю.Тимошенко.