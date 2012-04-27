Хорошковский заверяет, что не шантажировал Европу освобождением Тимошенко

По его словам, Украина готова говорить об изменении законодательства, касающегося Тимошенко, если это будет единственная проблема между Украиной и Европой.

Об этом он сказал "Украинской правде", комментируя сообщение о том, что он якобы согласился, что украинские власти отпустят Тимошенко из-под стражи в том случае, если Европа подпишет соглашение об Ассоциации.

"Это интерпретация журналистом моих слов, которая, возможно, произошла из-за недопонимания или нюансов перевода. Мои слова были вырваны из контекста, и их смысл был искажен", - сказал Хорошковский.

"В результате то, что я прочитал, выглядит как шантаж, что в принципе неприемлемо и не присуще моему стилю общения. Более того, это не имело смысла, поскольку я находился в кругу журналистов, и моя задача была объяснить свою позицию, а не чего-то требовать", - пояснил он.

По словам Хорошковского, он имел в виду то, что "сегодняшняя повестка дня с Европейским союзом не состоит из одного пункта о Юлии Тимошенко, в этом перечне стоит ряд вопросов, в том числе по финансовой помощи, по технической помощи, по секторальным соглашениям и так далее".

"И, кроме прочего, эта повестка имеет политическое наполнение, связанное с делом Юлии Тимошенко. И, безусловно, на пути к нашей стратегической цели – присоединению к Европе – этот пункт все равно будет решен и исчерпан", - сказал Хорошковский.

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Как сообщило сегодня интернет-издание EurActiv, на вопрос западных журналистов, может ли изменение законодательства решить проблему Ю.Тимошенко, он сказал, что как юрист против адаптации законодательства для удовлетворения потребностей одного человека. «Но я уверен, что если эта проблема станет главным препятствием нашей стратегии движения к Европейскому Союзу, большинство в парламенте сможет одобрить чрезвычайные решения в этом плане», - добавил он (В.Хорошковский – УНИАН).

По просьбе EurActiv детализировать, он сказал: “Если вы подпишете соглашение об ассоциации, мы освободим Ю.Тимошенко”, он улыбнулся, отметив, что не может добавить ничего больше к тому, что сказал”, - пишет издание о разговоре В.Хорошковского с иностранными журналистами, аккредитованными в Брюсселе во время завтрака 25 апреля.