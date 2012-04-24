Литвин собрал глав фракций
16:45, 24 апреля 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин проводит заседание с представителями фракций по поводу дальнейшей сегодняшней работы парламента.
Владимир Литвин не может открыть вечернеее заседание ВР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
Как сообщал УНИАН, депутаты из фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС на утреннем заседании заблокировали трибуну и президиум парламента и требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины Виктора Пшонку относительно перевозки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из Качановской колонии в больницу.
Также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.
Вечернее заседание ВР не было открыто.
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