Литвин собрал глав фракций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС на утреннем заседании заблокировали трибуну и президиум парламента и требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины Виктора Пшонку относительно перевозки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из Качановской колонии в больницу.

Также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.

Вечернее заседание ВР не было открыто.