Литвин собрал глав фракций

16:45, 24 апреля 2012
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин проводит заседание с представителями фракций по поводу дальнейшей сегодняшней работы парламента.

Владимир Литвин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС на утреннем заседании заблокировали трибуну и президиум парламента и требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины Виктора Пшонку относительно перевозки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из Качановской колонии в больницу.

Также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.

Вечернее заседание ВР не было открыто.

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