Тюремщики дали Власенко зеленый свет

12:52, 24 апреля 2012
Политика
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Защитнику экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко народному депутату Сергею Власенко разрешили встретиться со своей подзащитной.  

Геннадій Тюрін

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин.

«Вас там ждут, Государственная пенитенциарная служба готова обеспечить вам свидание», - сказал Г.Тюрин, обращаясь к присутствующему на брифинге С.Власенко.

Прокурор Харьковской области отметил, что по вчерашнему и сегодняшнему заявлениям С.Власенко прокуратура проводит проверку законности отказа ему во встрече с Ю.Тимошенко из-за проведения в Качановской исправительной колонии санитарного дня.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин сообщил, что из-за проведения в учреждении «санитарного дня» С.Власенко не сможет встретиться с Ю.Тимошенко.

Сегодня, 24 апреля, на заседании ВР лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей Кожемякин обратился к председателю Верховной Рады Украины В.Литвину с просьбой выяснить в Государственной пенитенциарной службе, почему второй день подряд к Ю.Тимошенко не допускают ее защитника. По словам народного депутата, на данный момент ни у кого нет информации в каком состоянии находится Ю.Тимошенко и как она себя чувствует.

После этого обращения В.Литвин на несколько минут оставил сессионный зал. Вернувшись, председатель ВР сказал, что ему пообещали решить этот вопрос.

 

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