Тюремщики дали Власенко зеленый свет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин.

«Вас там ждут, Государственная пенитенциарная служба готова обеспечить вам свидание», - сказал Г.Тюрин, обращаясь к присутствующему на брифинге С.Власенко.

Прокурор Харьковской области отметил, что по вчерашнему и сегодняшнему заявлениям С.Власенко прокуратура проводит проверку законности отказа ему во встрече с Ю.Тимошенко из-за проведения в Качановской исправительной колонии санитарного дня.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин сообщил, что из-за проведения в учреждении «санитарного дня» С.Власенко не сможет встретиться с Ю.Тимошенко.

Сегодня, 24 апреля, на заседании ВР лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей Кожемякин обратился к председателю Верховной Рады Украины В.Литвину с просьбой выяснить в Государственной пенитенциарной службе, почему второй день подряд к Ю.Тимошенко не допускают ее защитника. По словам народного депутата, на данный момент ни у кого нет информации в каком состоянии находится Ю.Тимошенко и как она себя чувствует.

После этого обращения В.Литвин на несколько минут оставил сессионный зал. Вернувшись, председатель ВР сказал, что ему пообещали решить этот вопрос.