Луценко пишет Тимошенко письма

Экс-министр МВД Юрий Луценко, которого содержат в Лукьяновском СИЗО, говорит, что переписывается с Юлией Тимошенко, которая находится в Качановский колонии. Об этом он рассказал в письменном интервью изданию Тиждень.

«Мы поддерживаем постоянный контакт. В письмах я стараюсь выразить ей и человеческую, и политическую поддержку, делюсь своей оценкой событий, предлагаю свои идеи, рекомендую наиболее интересные книжки.

Эпистолярный жанр, конечно, является медленной формой общения, зато дает на порядок большую откровенность. Тем более с женщиной, с которой столько времени провел под одной крышей» (в письменном ответе господина Юрия после этих слов стоит значок :)).