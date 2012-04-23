Луценко пишет Тимошенко письма

09:13, 23 апреля 2012
Политика
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Экс-министр МВД и лидер "Батькивщины" поддерживают тесный эпистолярный контакт.

Юрий Луценко, Юлия Тимошенко

Экс-министр МВД Юрий Луценко, которого содержат в Лукьяновском СИЗО, говорит, что переписывается с Юлией Тимошенко, которая находится в Качановский колонии. Об этом он рассказал в письменном интервью изданию Тиждень.

«Мы поддерживаем постоянный контакт. В письмах я стараюсь выразить ей и человеческую, и политическую поддержку, делюсь своей оценкой событий, предлагаю свои идеи, рекомендую наиболее интересные книжки.

Эпистолярный жанр, конечно, является медленной формой общения, зато дает на порядок большую откровенность. Тем более с женщиной, с которой столько времени провел под одной крышей» (в письменном ответе господина Юрия после этих слов стоит значок :)).

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