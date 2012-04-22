Наливайченко резко раскритиковал идею создания "правицы"

Власти могут победить на парламентских выборах лишь в случае массовых фальсификаций и благодаря размельчению оппозиционных сил.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко во время эфира на Тернопольском областном радио.

По его словам, лишь единый список всех проукраинских оппозиционных сил способен победить.

«Попытки организовать так называемую «правицу» - безответственный шаг обанкротившихся политиков. Они должны покаяться, потому что десятилетиями обманывают украинцев, кормя их обещаниями об объединении», - убежден В.Наливайченко.

Он считает, что «эти политики ради собственных амбиций и сомнительных политических дивидендов вносят раздор в оппозиционный лагерь, дезориентируют патриотического избирателя и забирают шанс на смену политического курса страны».

«Упражняясь в национал-демократической риторике, на деле эти политики сознательно или невольно подыгрывают нынешнему режиму коррупционеров и украинофобов. Такие действия лишь дискредитируют правоцентристскую идеологию», - отметил В.Наливайченко.

По его убеждению, «Наша Украина» должна действовать в объединенной оппозиции.

«Мы сможем привнести в единую оппозицию необходимый государственнический, национальный, идеологический компонент», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

Он призвал всех членов партии и коллег стать бок о бок с партнерами по оппозиционному объединению.

«Лишь национальная солидарность сметет обанкротившуюся антиукраинскую власть», - подчеркнул В.Наливайченко.

***

Как сообщал УНИАН, экс-президент Виктор Ющенко пытается объединить «Нашу Украину» с Украинской народной партией, «Собором» и Конгрессом украинских националистов для отдельного участия в выборах. Председатель политсовета «Нашей Украины» В.Наливайченко выступает против такого объединения вне существующего Комитета сопротивления диктатуре.