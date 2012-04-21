Депутат: российские ракеты в Приднестровье – это угроза безопасности Украины

С этим заявлением выступил народный депутат, заместитель председателя УНП Ярослав Джоджик, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«В случае появления ракет на западной границе наше государство окажется в настоящем «ракетном кольце», – констатировал он.

По словам Я.Джоджика, российские ракеты «Искандер» в Приднестровье – это угроза национальной безопасности Украины.

Он отметил, что «Украина имеет все полномочия жестко отреагировать на инициативу Кремля, ведь размещение ракетных комплексов «Искандер», дальность поражения которыми достигает 500 километров, не имеет ничего общего с гарантией мира в регионе».

«Агрессивная политика Москвы, в том числе в Приднестровье, в очередной раз доказывает необходимость присоединения Украины к Европейской системе противоракетной обороны НАТО. В этом случае Украине будет гарантировано «мирное небо», даже если российские «Искандеры» будут стоять под Курском и Белгородом», – заявил Я.Джоджик.