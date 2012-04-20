Харьковская «Батькивщина» заявляет о спланированной провокации

Об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир Филенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По его словам, после окончания акции агитационный микроавтобус с надписью «Арсен Аваков» отъезжал от помещения суда.

«Неожиданно под колеса микроавтобуса бросился мужчина с шилом и, по свидетельствам очевидцев, попытался проколоть правое переднее колесо. Ему не удалось это сделать», - рассказал В.Филенко.

«Вместо этого на месте происшествия мгновенно оказалась съемочная группа программы «Харьковские известия», которая контролируется мэром Кернесом, и депутат областного совета от Партии регионов, который вызывал ГАИ и скорую помощь», - сообщил БЮТовец.

Затем также прибыл руководитель ГАИ города. Автобус был задержан. Гражданина Козлова, который бросился под колеса, забрала скорая.

«Мы отыскали этого мужчину в больнице №4 Скорой помощи. Врач Водка Максим Евгеньевич сообщил, что никаких повреждений на теле мужчины нет, он пожаловался только на головную боль, что может быть вызвано множеством причин», - рассказал В.Филенко.

«Все это «стечение» обстоятельств дает нам основания утверждать, что все произошедшие события – это провокация, спланированная с целью дискредитации оппозиции», - убежден В.Филенко.