Азаров считает, что у украинцев слишком много выходных

Премьер-министр Николай Азаров считает, что с экономической точки зрения украинцы имеют слишком много выходных дней.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

В частности, отвечая на вопрос о необходимости сокращения количества выходных и праздничных дней в Украине, Н.Азаров сказал: «Как Вы думаете, если мы этот вопрос вынесем на референдум, какое будет мнение большинства? Согласятся ли с Вами? С экономической точки зрения Вы правы - украинцы отдыхают много, но хороший хозяин во все времена по праздникам занимается делом: кто на приусадебном участке, кто на даче, по-разному проводят свои выходные. Но если месяц был напряженный, то человек должен отдохнуть».