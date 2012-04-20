У Черновецкого теперь нет ни дома, ни квартиры, ни семьи

Об этом пишет газета « Сегодня », ссылаясь на декларацию о доходах мэра столицы за прошлый год.

«Несмотря на отсутствие на рабочем месте, мэр получал по 18,5 тыс. грн в месяц (222,6 тыс. грн за год), а дивиденды от банковских вкладов составили 35,4 тыс. грн. Но наибольший доход Л.Черновецкого был от продажи имущества – 9,96 млн грн (еще 1,3 млн он заработал на аренде)», - отмечает издание.

Согласно декларации, у мэра Киева больше нет ни квартиры, ни дома в Кировограде, ни помещения в Житомире, которые значились в предыдущих декларациях.

Также не упоминаются два дома в Конча-Заспе.

Остался только земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

В гараже у Л.Черновецкого три автомобиля - 1979 года выпуска («Чайка») и два автомобиля 2010 и 2008 годов.

Также есть плавсредство 2008 года производства, а в графе «другие средства передвижения» значится неизвестный объект тоже 2008 года выпуска.

Декларацию о доходах за 2011 год Л.Черновецкий заполнил 7 марта. Исходя из отчета мэра, у него нет членов семьи, отмечает газета.