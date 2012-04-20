У Черновецкого теперь нет ни дома, ни квартиры, ни семьи
Киевский городской председатель Леонид Черновецкий в 2011 году стал беднее - его доходы составили 11,53 млн грн, тогда как в 2010 году он задекларировал 15,5 млн грн.
Черновецкий официально "обеднел"
«Несмотря на отсутствие на рабочем месте, мэр получал по 18,5 тыс. грн в месяц (222,6 тыс. грн за год), а дивиденды от банковских вкладов составили 35,4 тыс. грн. Но наибольший доход Л.Черновецкого был от продажи имущества – 9,96 млн грн (еще 1,3 млн он заработал на аренде)», - отмечает издание.
Согласно декларации, у мэра Киева больше нет ни квартиры, ни дома в Кировограде, ни помещения в Житомире, которые значились в предыдущих декларациях.
Также не упоминаются два дома в Конча-Заспе.
Остался только земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.
В гараже у Л.Черновецкого три автомобиля - 1979 года выпуска («Чайка») и два автомобиля 2010 и 2008 годов.
Также есть плавсредство 2008 года производства, а в графе «другие средства передвижения» значится неизвестный объект тоже 2008 года выпуска.
Декларацию о доходах за 2011 год Л.Черновецкий заполнил 7 марта. Исходя из отчета мэра, у него нет членов семьи, отмечает газета.