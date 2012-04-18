Журналисты подали в суд на Верховную Раду из-за квартир депутатов
Интеренет-издание «Украинская правда» через суд выяснит, кто из депутатов Верховной Рады шестого созыва получил государственные квартиры.
Так в среду был подан иск к Аппарату Верховной Рады, сообщает сама «Украинская правда».
Причиной иска стало предоставление неполной информации на запрос относительно информации о стоимости и площади служебного жилья, выделенного народным депутатам.
В частности, это касается отказа указать фамилии, имени и отчества каждого депутата шестого созыва, который получил служебное жилье.
Это было аргументировано тем, что указанные сведения относятся к конфиденциальной информации, распространение которой не допускается без согласия лица.
Однако анализ украинского законодательства об информации указывает на то, что предоставление неполной информации в этом случае неправомерно.
Таким образом, Аппарат ВР необоснованно отказал "Украинской правде" в предоставлении по запросу информации, которая по закону является открытой, чем нарушил право истца на доступ к публичной информации.