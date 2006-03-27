Донецкий губернатор вины не признает

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим ЧУПРУН считает ошибочным обвинять его одного в низких результатах «помаранчевых» сил на выборах в парламент среди избирателей региона.

Об этом он заявил в эфире «1+1» во время включения из Донецка.

«Обвинять одного главу администрации… Я думаю, что это ошибка тех, кто это делает», - сказал В.ЧУПРУН.

На вопрос, намерен ли он писать заявление об уходе с должности, В.ЧУПРУН ответил: «Останусь ли я на должности – это прерогатива Президента».

Также В.ЧУПРУН отметил, что на выборах в донецком регионе 3% по предварительным данным, кроме, Партии регионов, преодолеет еще приблизительно 5 партий. «Голосует Донбасс не только за Партию регионов», - сказал он.

Губернатор заверил, что со своей стороны сделал все для того, чтобы политика Президента в регионе доводилась объективно, четко и ясно.

Также он отметил, что ошибочным является информация о том, что в регионе остались на местах почти все руководители районов. По его словам, из бывших 18 глав райадминистраций осталось всего 6, и это профессионалы, к которым сегодня нет претензий.

Говоря о ходе голосования, В.ЧУПРУН также отметил, что на данный момент в правоохранительные органы не поступило ни одного акта о нарушениях.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу информации от наблюдателей о многочисленных нарушениях, В.ЧУПРУН сказал, что на данный момент «акты сложены в офисах партий, в правоохранительных органах я пока их не вижу».

Также В.ЧУПРУН поблагодарил милицию, которая сделала все, чтобы обеспечить правопорядок на выборах в регионе.

Как сообщал УНИАН, по результатам национального экзит-пола’2006, проведенного Фондом „Демократические инициативы”, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени А.Разумкова, на Востоке Украины 65,1% избирателей отдали свои голоса за Партию регионов, за БЮТ – 6,15%, “Нашу Украину” – 3,7%, КПУ – 4%, Блок Наталии Витренко – 5,6%.