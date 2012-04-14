ПР попробует обойтись без "теневого штаба"

Об этом сообщил лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов в эфире телеканала «Интер».



По его словам, «23 апреля в 17.00 у нас будет заседание Политсовета и, я думаю, что в рамках этого заседания у нас будет определено, кто будет руководить штабом, кто будет - кампанией и, вообще, кто будет входить в штаб».



А.Ефремов пообещал, что если «кто-то из чиновников войдет в руководящие органы штаба, значит они будут обязаны оставить свою работу, и за свой счет».



А.Ефремов говорит, что его точно не назначат руководителем штаба, поскольку у него «действительно большой объем работы в парламенте».



Политик также пообещал, что на этих выборах не будет в Партии регионов кроме официального, еще и теневого избирательного штаба, как это было на предыдущих выборах. «В этом году такого не будет. Будем все делать более открыто», - подчеркнул он. При этом добавил: «Вообще-то, мы настроены и делаем все для того, чтобы выборы были честными и прозрачными».