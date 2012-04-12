Яценюк заявляет, что «новый» бюджет поможет, главным образом, власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя правительственный проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

По словам А.Яценюка, «согласно правительственному законопроекту, Кабмин нашел более 33 млрд грн на обеспечение социальных инициатив Президента Украины, однако только около половины средств правительство предусматривает направить именно на социальную сферу, а остальные деньги опять идут на увеличение расходов для обеспечения работы органов государственной власти».

Он подчеркнул, что, в частности, «дополнительно 10 миллионов планируется направить на перелеты высших должностных лиц, 20 миллионов - на оздоровление и курорты чиновников, 15 миллионов - на финансирование материально-технического обеспечения Кабмина и 43 миллиона - на СНБО Украины».

«Таким образом, громко декларируя социальную направленность изменений в государственный бюджет Украины на 2012 год и заявляя о приоритетности улучшения социального обеспечения и повышения благосостояния населения, власть в который раз цинично обманывает и обворовывает украинский народ, увеличивая за его счет расходы на обслуживание государственного аппарата, чиновников и силовых ведомств», - заявил А.Яценюк.

Он сообщил, что внес в Верховную Раду альтернативный правительственному проект изменений в госбюджет, который «позволяет реально увеличить расходы на социальные программы и профинансировать программы энергосбережения и реновации жилищного фонда».

В частности, этим законопроектом предлагается «свыше 3 миллиардов гривен дополнительно направить в область здравоохранения, по миллиарду гривен дополнительно выделить на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы; обеспечение жильем инвалидов войны, граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям; мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов».

Также законопроектом А.Яценюка предусмотрено выделить по полмиллиарда гривен дополнительно на область образования и ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

Законопроектом предусматривается выделить по миллиарду гривен на предоставление работодателям дотаций для обеспечения молодежи первым рабочим местом, единовременную выплату матерям-героиням, единовременную материальную помощь инвалидам и неработающим малообеспеченным лицам, и на социальную защиту граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

А.Яценюк отметил, что «на указанные направления правительственным законопроектом не предусматривалось вообще никаких денег».