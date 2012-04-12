Адвокат: Иващенко буквально приполз ко мне в комнату для свиданий

Об этом в интервью журналистам под Печерским районным судом Киева рассказал его адвокат Борис Нечипоренко, передает Gazeta.ua.

Как рассказал адвокат, вчера он посетил подсудимого и может констатировать, что состояние его здоровья ухудшилось.

"Он буквально приполз ко мне в комнату для свиданий. Вчера его обследовало две комиссии, одна с участием главного невропатолога Киева. Скорее всего, его выводы пенитенциарную службу не устроили, поэтому была еще комиссия Минздрава. Думаю, в очередной раз скажут, что Иващенко не нуждается в операции", - отметил Нечипоренко.

По словам защитника, Иващенко возмущен заявлениями прокуратуры о том, что он симулирует болезнь.

Нечипоренко заявил, что в связи с этим Иващенко позволил ему разглашать медицинский диагноз для информирования общественности.

Защитник также отметил, что Иващенко хочет присутствовать на заседании Печерского райсуда, где ему должны объявить приговор. Вместе с тем, Нечипоренко заявил, что не владеет информацией, привезли его подзащитного в суд.