«Небесна Криниця» приглашает побывать в космосе

Как настоящие советские дети, многие из нас мечтали стать космонавтами, когда вырастут. Не всем удалось сохранить и осуществить эту мечту.

Поэтому приглашаем Вас сделать шаг к детской мечте о космосе в Дни космонавтики на встрече в Киеве с 4 известными российскими космонавтами, которая организована компанией «Небесна Криниця» в рамках проекта «Криниця знань».

Мероприятие пройдет 13 апреля 2012 года и предусматривает ряд встреч:

Встреча с учащимися Кловского лицея (ул. Шелковичная, 25), с 9:00 до 11:00.

Встреча с учениками Среднеобразовательной школы № 78 (ул. Руставели, 47), с 12:00 до 14:00.

Встреча в «Президент Отеле» (ул. Госпитальная 12, Европейский зал, 3 этаж) с 18:00 до 21:00 для семей партнеров и клиентов компании «Небесна Криниця».

После встречи пройдет сессия вопросов и ответов, затем состоится благотворительный аукцион и фуршет.

Вы можете посетить любое удобное Вам по времени мероприятие.

Спикеры:

Олег Иванович Скрипочка.

Порядковый номер - 519 (107). Количество полетов – 1. Продолжительность полетов - 159 суток 08 ч 43 мин 05 с. Число выходов в открытый космос – 3. Продолжительность выхода - 16 ч 39 мин. Статус - летчик-космонавт РФ, отряд ФГБУ НИИ ЦПК.

Олег Германович Артемьев

Статус - космонавт-испытатель отряда ФГБУ НИИ ЦПК. С 15 по 29 ноября 2007 года принимал участие в 14-суточном контрольном эксперименте по программе проведения эксперимента «МАРС-500». С 31 марта по 14 июля 2009 года принимал участие в 105-суточном подготовительном эксперименте по программе проведения эксперимента «МАРС-500». Полёт в космос в составе основного экипажа экспедиции МКС-39/40 старт в марте 2014 года.

Сергей Александрович Сапёров

Инженер РКК «Энергия» по сборке Спускаемого аппарата Космического корабля «Союз».

В составе Команды технического обслуживания РКК «Энергия» участвовал в более 30 запусках и посадках пилотируемых космических кораблей «Союз-ТМ», «Союз-ТМА» и «Союз-ТМА-М».

Александр Юрьевич Лазаренко

Подполковник запаса ВВС (поиско-спасательная служба). В составе Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Российской Федерации принимал непосредственное участие в более 20 работах по обеспечению запусков и посадок пилотируемых космических кораблей «Союз-ТМ» и «Союз-ТМА» в качестве заместителя начальника оперативно-технической группы и в более 30 работах по автоматическим космическим объектам в качестве начальника оперативно-технической группы.

*** Компания «Небесна Криниця» инициировала образовательную программу для школ «Криниця знань». В рамках этой программы компания проводит конкурсы рисунков для школьников младших и средних классов, конкурсы изобретений для талантливой молодежи, проводит уроки о воде, организовывает встречи для школьников с интересными людьми.

«Небесна Криниця» - компания, предоставляющая сервис по обеспечению домов и офисов чистой питьевой водой в бутлях 18,9 л. На рынке Украины с 2001 года. Полный контроль всего процесса: от производства до доставки воды обеспечивают собственные производственные мощности, call-центр и автопарк.

Система управления качеством компании «Небесна Криниця» отвечает международному стандарту качества ISO 9001:2008. Сертификат №2011904005.

«Небесна Криниця» является сертифицированным членом Ассоциации бутилированных вод Украины. За безупречное качество товаров и услуг компания награждена знаком качества «Высшая проба», а также является лауреатом премии «Украинский торговый Олимп» в номинации «Чистая вода».

Контакты:

Великанова Екатерина

Pr–менеджер

Тел: 099 678-52-30

velikanova@krinitsa.com.ua