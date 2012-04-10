Богословская считает, что засадить Тимошенко за измену без Путина нельзя

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

“Фактически единственным способом доказать факт государственной измены является получить прямые свидетельства господина Путина”, - сказала И.Богословская.

Она подчеркнула, что газовые переговоры между Ю.Тимошенко и В.Путиным происходили с глазу на глаз за закрытыми дверями. “Я не думаю, что возможно возбудить такое дело (по обвинению Ю.Тимошенко в государственной измене – УНИАН)”, - добавила депутат.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2012 года парламент принял к сведению отчет ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

В отчете сказано, что Верховная Рада видит признаки уголовных преступлений и личную зависимость и заинтересованность бывшего главы правительства Ю.Тимошенко во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Верховная Рада Украины отметила, что 17-19 января 2009 года во время проведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» премьер-министр Украины Ю.Тимошенко скрыла от общества и власти факты существования долга ее частных компаний перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 405 311 181 доллара США и существование в Российской Федерации уголовного дела, по которому доказана ее вина в неоднократном предоставлении взяток чиновникам Министерства обороны Российской Федерации.

ВР считает, что эти обстоятельства бесспорно свидетельствуют о конфликте интересов и существенно повлияли на решение премьер-министра Украины в пользу иностранного государства.