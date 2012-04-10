Кабмин расписал, откуда «наскребут» 18 миллиардов на инциативы Януковича

Согласно законопроекту о внесении изменений в госбюджет-2012 (№10317 от 9 апреля 2012 года), текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, доходы госбюджета предлагается увеличить на 33,3 млрд грн, в том числе доходы общего фонда на 28,8 млрд грн.

В частности, источниками доходов должны стать экономический рост (ожидаемые дополнительные поступления в размере 21 млрд грн), индексация и плата за административные услуги (1,8 млрд грн), премии за подписание договоров о распределении продукции, включая участки недр в пределах континентального шельфа Черного моря (6 млрд грн).

Согласно пояснительной записке к документу, при определении прогноза на 2012 год был учтен показатель роста импорта товаров и услуг на уровне 106,4%. Также документом предусматривается увеличить годовой показатель поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) на 2,6 млрд грн.

Проектом закона для реализации инициатив Президента предусмотрено 18,2 млрд грн. Также планируется дополнительно перечислить в Пенсионный фонд 7,7 млрд грн, в том числе на покрытие дефицита бюджета фонда - 5,6 млрд грн.

Расходная часть госбюджета 2012, согласно законопроекту, также будет предусматривать 6,15 млрд грн на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений в Сбербанке СССР.