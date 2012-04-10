Томенко: Решение КС - удар ниже пояса для так называемой оппозиции, которая дружит с Банковой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель председателя ВР, один из лидеров «Батьківщини» Николай Томенко.

По словам Н.Томенко, решение КС было прогнозируемым. Он отметил, что оппозиционные кандидаты, одновременно баллотируясь по спискам и по мажоритарке, имели большие шансы победить. Н.Томенко убежден, что, понимая такую ситуацию, руководители областных избирательных штабов, которыми являются председатели областных госадминистраций, внесли предложение сделать все возможное, чтобы запретить популярным политикам от оппозиции одновременно баллотироваться.

«Власть прекрасно понимает, что по партийным спискам она проигрывает выборы, и ключом к созданию парламентского большинства является победа в мажоритарных округах. Поэтому делается все, чтобы от оппозиции были менее харизматичные и популярные кандидаты», - сказал вице-спикер.

Он сообщил, что сегодня на заседании Комитета сопротивления диктатуре будет приниматься решение, которое касается дальнейших действий оппозиции относительно формирования единого списка мажоритарщиков. По его словам, предусматривается, что 5 мая будет завершен сбор предложений кандидатов-мажоритарщиков по единому оппозиционному списку. Он добавил, что как только будут обнародованы границы округов, оппозиция автоматически обнародует этот список и, по предварительным подсчетам, это должно состояться 15 мая.

Н.Томенко также отметил, что конституционное решение сейчас вынуждает кандидатов четко определяться, каким образом они будут баллотироваться.

Вице-спикер также убежден, что решение КС является ударом ниже пояса также для партнеров власти и так называемых оппозиционных сил, которые сотрудничают с властью.

Н.Томенко объяснил это тем, что кандидаты от партий, которые не набирали 5%, однако имели хотя бы 2%, могли подстраховаться мажоритаркой. «А теперь нужно четко определяться, идти по списку партии или по мажоритарке. Однако не понятно тогда, в каком статусе остается твоя партия», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 5 апреля решение по делу относительно конституционности положений части пятой статьи 52, абзаца второго части десятой статьи 98, части третьей статьи 99 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“.

Согласно решению КС, одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду.