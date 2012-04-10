Кабмин предлагает добавить к бюджету 33 миллиарда на социальные расходы

11:02, 10 апреля 2012
Политика
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Правительство внесло в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». 

Володимир Литвин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Литвин сообщил сегодня на заседании парламента.

«Сегодня поступил проект закона от Кабмина о внесении изменений в государственный бюджет Украины, где предлагается добавить в государственный бюджет на социальные расходы 33 млрд 300 млн грн», - отметил В.Литвин.

В.Литвин обратился к профильному парламентскому комитету, чтобы тот рассмотрел данный законопроект и подготовил соответствующие предложения Верховной Раде.

По словам В.Литвина, важно, чтобы данный законопроект рассматривался вместе с проектами законов по этому поводу, которые внесены народными депутатами Украины.

В.Литвин подчеркнул то, что необходимо «выйти на приемлемое, понятное и нужное людям решение».

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