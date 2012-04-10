Кабмин предлагает добавить к бюджету 33 миллиарда на социальные расходы
11:02, 10 апреля 2012Политика
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Правительство внесло в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».
|Литвин хочет понятного людям решения
«Сегодня поступил проект закона от Кабмина о внесении изменений в государственный бюджет Украины, где предлагается добавить в государственный бюджет на социальные расходы 33 млрд 300 млн грн», - отметил В.Литвин.
В.Литвин обратился к профильному парламентскому комитету, чтобы тот рассмотрел данный законопроект и подготовил соответствующие предложения Верховной Раде.
По словам В.Литвина, важно, чтобы данный законопроект рассматривался вместе с проектами законов по этому поводу, которые внесены народными депутатами Украины.
В.Литвин подчеркнул то, что необходимо «выйти на приемлемое, понятное и нужное людям решение».
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