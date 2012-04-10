КОД распрощается с партиями, которые пойдут на выборы самостоятельно

Об этом заявил депутат от БЮТ, лидер партия "Реформы и порядок" Сергей Соболев в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"На прошлой неделе, партиями, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, принят документ, что мы идем на выборы теми партийными списками, которые будут обнародованы комитетом", - рассказал он.

"Кроме того, мы создаем единый список на мажоритарные округа", - добавил политик.

При этом Соболев уточнил, что "в случае если какая-то партия додумается идти на выборы отдельно, без решения Комитета сопротивления диктатуре, мы будем принимать решение об исключении такой партии из КОД, для того, чтобы не было возможности размывания голосов".

"Именно это решение, на мой взгляд, будет во многом цементировать те партии, которые сегодня входят в КОД", - подытожил он.