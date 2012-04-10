Фракция БЮТ отзовет голоса за закон о выборах?

К таким действиям депутаты намерены прибегнуть, если Конституционный Суд запретит одновременное баллотирование в Верховную Раду в мажоритарных округах и по спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге.

А.Кожемякин отметил, что любое решение КС по этому закону является ревизией.

«Если будет в ближайшее время решение о разграничении пропорционально-мажоритарной системы, то наша фракция отзовет 101 голос и призовет то же сделать коллег из фракции НУ-НС», - сказал А.Кожемякин.

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За принятие закона о выборах народных депутатов в свое время голосовал не 101 депутат от «БЮТ-Батькивщины», а чуть более 60.

Кроме того, процедура отзыва голосов из-под закона, который уже подписан и вступил в силу, не предусмотрена.