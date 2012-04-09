За разрешением на встречу с Луценко немецкого омбудсмана отправили в суд

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, к такому заключению пришли в ведомстве, рассмотрев обращение Министерства иностранных дел Украины с вербальной нотой Посольства Германии в Украине способствовать возможности посещения Уполномоченным Федерального правительства по правам человека и гуманитарной помощи в период с 10 по 12 апреля 2012 года М.Ленингом Киевского следственного изолятора для встречи с Ю.Луценко.

Как сообщает ГПтС, обращение поступило 2 апреля 2012 года.

ГПтС рассмотрела отмеченное обращение и направила ответ о принятом решении в дипломатическую миссию Германии в Украине.

В частности, письмом информируется, что отмеченное мероприятие имеет признаки свидания, которое предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона Украины "О предварительном заключении". При этом ГПтС обратила внимание испрашивателей, что дело Ю.Луценко находится в апелляционном производстве и считается за Апелляционным судом города Киева.

В связи с этим ГПтС готова оказать содействие в этом при условии получения разрешения на такое свидание у Апелляционного суда Киева.