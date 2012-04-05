Янукович написал письма в ООН и ЮНЕСКО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня заседание Общественного гуманитарного совета.

По словам В.Януковича, для достижения этой цели нужно провести большую пропагандистскую и лоббистскую работу.

Он призвал МИД, дипломатические представительства Украины активно приобщиться к этой работе. Также В.Янукович высказался за привлечение к этой кампании друзей Украины - от диаспоры до дружественных государству дипломатических представительств.