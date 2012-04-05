Янукович написал письма в ООН и ЮНЕСКО
13:02, 05 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович обратился с письмами к ООН и ЮНЕСКО с просьбой объявить 2014 год Международным годом Тараса Шевченко.
Виктор Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня заседание Общественного гуманитарного совета.
По словам В.Януковича, для достижения этой цели нужно провести большую пропагандистскую и лоббистскую работу.
Он призвал МИД, дипломатические представительства Украины активно приобщиться к этой работе. Также В.Янукович высказался за привлечение к этой кампании друзей Украины - от диаспоры до дружественных государству дипломатических представительств.
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