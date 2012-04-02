Назначена дата нового суда над Тимошенко

Предварительное заседание Киевского районного суда Харькова по обвинению экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в рамках дела о финансовых нарушениях корпорации "Единые энергетические системы Украины" начнется в 10.00 19 апреля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк.

"Предварительное слушание по делу ЕЭСУ назначено на 10.00 19 апреля", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд Харькова уголовное дело о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», возбужденное в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко.

По словам прокурора Харьковской области Геннадия Тюрина, после направления дела в суд предварительное слушание, в соответствии с законодательством, должно быть назначено в течение 10 дней (30 дней в особо сложных случаях). «Я думаю, что эти сроки не будут затягиваться», - сказал Г.Тюрин. Он сказал, что начало судебного процесса будет открытым.

Позже стало известно, что Ю.Тимошенко по делу ЕЭСУ будет судить 36-летний харьковский судья Константин Садовский.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области завершил расследование дела экс-премьера Украины Ю.Тимошенко относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний». Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.