Попов: Через две недели Киев получит еще 60 единиц общественного транспорта

Еще 44 новых автобусов и 16 троллейбусов уже на пути к Киеву, сообщает пресс-служба КГГА.

Столица готовится принять очередную партию современного подвижного состава общественного транспорта. Как и предыдущие 102 новых автобусов и троллейбусов, которые уже вышли на улицы города, этот транспорт будет работать на самых проблемных маршрутах, на которые, кстати, указали сами киевляне через городской Call-центр. Таким образом, в Киеве еще до ЕВРО 2012 будут окончательно решены проблемы качества и скорости общественных перевозок, - отмечает киевская власть.

По словам главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова, проект обновления городского парка общественного транспорта – яркий пример реализации успешного сотрудничества городской власти Киева и международных финансовых учреждений.

«Это действительно очень яркий пример успешного сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, при чем, сотрудничеству вокруг крайне актуального для Киева вопроса, – решения транспортной проблемы. Наши новые автобусы и троллейбусы отвечают европейским требованиям безопасности, энергосбережения, экологии и комфорта. К ЕВРО 2012 мы получим почти 400 единиц новой техники», – сказал Александр Попов во время осмотра нового подвижного состава совместно с представителями ЕБРР.