В ГПУ заинтересовались дорогими учебниками Хорошковской

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, соответствующее поручение дано Государственной финансовой инспекции Украины.

Ход проверки находится на контроле генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 марта "Наши деньги" со ссылкой на "Вестник государственных закупок" сообщили, что 19 марта ДНУ "Институт инновационных технологий и содержания образования" и Минобразования заключили соглашение о закупке учебников для 1 класса на сумму 61,13 млн. грн . Торги были проведены по неконкурентной процедуре закупки "у одного участника" из-за того, что авторы учебников имеют право самостоятельно определять издательство, которое будет осуществлять издание его произведения.

Как оказалось, цена одного экземпляра составила 647 грн. Среди авторов учебника мать первого вице-премьера Ольга Назаровна Хорошковская. В Минобразования цену за эти учебники назвали обоснованным и разъяснили, почему они столько стоят.

Все учебники "рекомендованы Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины".

После этого народный депутат от «Нашей Украины» Лилия Григорович сообщила, что направила депутатское обращение к генеральному прокурору и председателю Государственной финансовой инспекции Украины относительно неэффективного использования Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины государственных средств при печати учебников.

В свою очередь в Министерстве образования и науки, молодежи и спорта объясняют, что покупают дорогие учебники из-за того, что они являются авторскими и печатаются малым тиражом.