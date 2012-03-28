Табачник: мать Хорошковского - лучший автор учебников
Министр образования и науки рассказал, что мать первого вице-премьера пишет учебники уже почти 30 лет, и они являются лучшими
Мать первого вице-премьера Валерия Хорошковского Ольга Хорошковская является лучшим автором учебных пособий для средней школы.
Об этом, как сообщает ТСН, сказал министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник. "Мать Хорошковского - автор лучших учебников за последние 30 лет подряд. Наши родители и младшие сестры учились по учебникам Ольги Хорошковской, то есть без малого полвека. Это было, когда еще Валерий Иванович ходил в школу и в институт", - отметил министр.
Напомним, Минобразования закупило учебники украинского языка для учащихся 1 классов школ с польским языком обучения. Цена одного экземпляра составила 647 грн. Среди авторов учебника мать первого вице-премьера Ольга Назаровна Хорошковская.
В Минобразования цену за эти учебники назвали обоснованной и разъяснили, почему они столько стоят. Тем временем нардеп Лилия Григорович направила обращение к генпрокурору и председателю Государственной финансовой инспекции Украины относительно неэффективного использования Минобразования государственных средств при печати учебников.