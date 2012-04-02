Тюремщики, медики и судьи согласовывают, где лечить Тимошенко

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

По данным управления, в данный момент на уровне ГПтСУ «происходит согласование вопросов» с Министерством здравоохранения и Киевским районным судом Харькова, который будет слушать дело Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ.

«Как только все будет согласовано, документы будут направлены в Качановскую колонию», - сообщили в ведомстве.

После поступления документов в Качановскую колонию станет возможным вывоз Ю.Тимошенко с исправительного учреждения в специализированное медицинское учреждение.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтС и Минздраву обеспечить обследование и лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии.

В частности, В.Пшонка дал поручение «принять необходимые меры в рамках действующего законодательства для обеспечения обследования и лечения осужденной Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии».

Как сообщалось, 23 марта депутаты от «Батьківщини» передали генпрокурору, в частности, обращение о прекращении досудебного следствия и закрытия уголовного дела относительно ЕЭСУ, а также о вывозе Ю.Тимошенко за пределы Качановской колонии для обследования и лечения.