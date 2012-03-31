Тигипко хочет заняться ревизией льгот

Вице-премьер-министр - министр социального развития Украины Сергей Тигипко уверен в необходимости провести ревизию льгот и изменить систему их начисления.

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

В частности, по словам С.Тигипко, проблема системы льгот в Украине сегодня в том, что люди, которым по закону полагается льгота, но у которых доход достаточно высок, получают от государства те же деньги, что и люди, у которых доходы намного меньше. Для этого нужно провести ревизию льгот и изменить систему их начисления. Но сделать это можно будет только после выборов, заявил вице-премьер.

По его мнению, адресность льгот подразумевает следующее: есть чернобылец, у него есть семья, ее доход составляет, допустим, 10 тыс. грн. на каждого члена семьи. Тогда ему льготы не платятся, потому что он богатый. А чернобыльцу, у которого доход 2 тыс. грн. или ниже, - должно выплачиваться больше, отметил он.

«Вот в чем проблема, - уверен С.Тигипко. - Если вы сегодня имеете пять льгот, ...то по нашему законодательству, вы будете получать пять льгот одновременно. И так будет до тех пор, пока мы не перейдем к новым принципам».

В Грузии, приводит пример С.Тигипко, не платят пенсию, если у человека есть соответствующие доходы, несмотря на его трудовой стаж. «У нас же попробуйте сказать человеку, который был в Чернобыле, что раз у него есть большой доход, дом, автомобиль, то никакие чернобыльские льготы ему не положены", - сказал вице-премьер.

По мнению С.Тигипко, сначала должна состояться "реально тяжелейшая дискуссия в обществе: кому, за какие заслуги и сколько давать, а кому отказывать».

«К таким серьезным вещам однозначно подходить будет сложно. Для этого должна быть спокойная ситуация, не должно быть выборов, потому что это вопрос не популизма, здесь нужно спокойно разбираться. Сейчас же расшатывать ситуацию будут все политики, и хороший, вдумчивый разговор в обществе не получится. А после выборов мы можем к этому вернуться», - заявил он.

«Вы попробуйте такую идею провести через общество, чтобы оно ее поддержало. Сегодняшняя Украина к таким подходам не готова, но разговор об этом с обществом начинать надо», добавил С.Тигипко.

При этом, отмечает С.Тигипко, власть «должна начинать с себя». «Начинать нужно с Кабинета министров, с Верховной Рады, с Администрации Президента и т.д., где нужно сказать, что есть определенные льготы у военных и они выплачиваются, но генерал, министр, еще какие-то категории не получают этих льгот. А рядовой состав может на эти льготы претендовать. Все нужно делать, исходя из доходов семьи», - уверен С.Тигипко.