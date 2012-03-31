Грищенко не воспринимает логику дополнительных условий Европы

Украина не воспринимает логику дополнительных условий в процессе подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в интервью влиятельной испанской газете El Pais, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

"Какой мы будем страной, если будем принимать к исполнению все, что нам кто-то извне будет говорить. Следовательно мы считаем Соглашение об ассоциации с ЕС достаточно важным и выгодным для обеих сторон, чтобы подписать его без дополнительных условий", - сказал К.Грищенко.

Кроме того, как отметили в МИД, во время беседы с испанским журналистом, которая состоялась по итогам Брюссельского форума 24 марта, К.Грищенко также подчеркнул, что Украина сталкивается с двойными стандартами: "Бывший премьер-министр Исландии находится сейчас под следствием по обвинению в неэффективном руководстве страной в период финансового кризиса, и никто в ЕС по этому поводу ничего не заявляет. Юлия Тимошенко осуждена за злоупотребление служебным положением при подписании газовых контрактов с Россией, которые обходятся Украине в миллиарды неоправданных убытков, и у европейских политиков это вызывает возмущение".

К.Грищенко признал, что украинская судебная система и уголовно-процессуальное законодательство в значительной мере не отвечают высоким европейским стандартам и в настоящее время переживают процесс реформирования, но в любом случае действующие законы и решения судов нужно уважать и исполнять.

При этом глава МИД отметил, что Ю.Тимошенко имеет право обращаться в Европейский суд по правам человека, решение которого Украина признает в соответствии со своими международными обязательствами.