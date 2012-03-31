«Гражданская позиция» Гриценко пополнилась партией

Украинская партия присоединилась к партии «Гражданская позиция».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на объединительном съезде политической партии «Гражданская позиция», который прошел сегодня в Киеве.

За соответствующую резолюцию единогласно проголосовали 174 делегата съезда. Лидер «Украинской партии» Игорь Насалик был избран заместителем председателя партии «Гражданская позиция».

Как отмечается в резолюции съезда, в дальнейшем обновленная партия в своей работе будет придерживаться пяти ключевых принципов.

В частности, это оппозиционность: лидеры объединившихся партий не согласятся на какие-либо кадровые предложения, если такие поступят от власти, относительно их назначения на руководящие должности в правительство или в другие исполнительные структуры.

Вторым принципом деятельности партии является очистка партийных рядов: в первую очередь партия намерена провести люстрацию среди депутатов, которые сейчас работают в советах всех уровней. В частности, депутаты, которые будут действовать вопреки нормам нравственности и ответственности, которые своими голосованиями нарушат требования оппозиционности партий, будут исключаться из партии и из партийной фракции.

Третьим принципом деятельности является прозрачность, в частности, партия «Гражданская позиция» не имеет обязательств ни перед властью, ни перед спонсорами.

Четвертым принципом деятельности партии является персональная ответственность лидеров за нравственность и профессиональность тех людей, которых они предлагают в руководящие органы объединенной партии. Для обеспечения этого руководство партии имеет право вето на какую-либо кандидатуру, которая предлагается в руководящий орган.

Пятым принципом работы партии «Гражданская позиция» является открытость. В частности, это касается привлечения новых людей, и для этого при совете партии будет создан отдельный орган – стратегический совет, в которое будут включены новые люди.

Как сообщал УНИАН, Украинская партия на своем съезде 26 марта приняла решение о самороспуске и присоединении к партии «Гражданская позиция».