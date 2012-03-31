Литвин задекларировал 4 миллиона и старую «Волгу»

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин подал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, сообщает Зеркало недели со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно декларации, общая сумма его совокупного дохода в 2011 году составила 1 149 990 грн, в том числе заработная плата — 286 726 грн, доход от научно-преподавательского и авторского вознаграждения — 401 556 грн, проценты по банковским депозитам — 461 708 грн. Доходы жены Литвина Татьяны составили 41 046 грн.

Семье Литвина принадлежит квартира площадью 259,8 кв. м. Он является собственником земельного участка площадью 4 698 кв. м, автомобилей «Тойота Лендкрузер» 2008 года выпуска (объем двигателя 5 663 куб. см), «ГАЗ 21» 1962 года выпуска (2 445 куб. см), а также гаража площадью 18 кв. м.

Жена Литвина владеет земельным паем 9,56 га на правах наследства, дачным домом (277,2 кв. м), эллингом (сооружение для хранения и мелкого ремонта спортивных судов) площадью 314,8 кв. и нежилым помещением площадью 25,5 кв. м, а также арендует земельный участок площадью 0,0614 га. Она является владельцем автомобиля «Крайслер Крузер» 2007 года выпуска (объем двигателя 2 429 куб. см).

Сумма средств на счетах в банках у Литвина составляет 4 320 062 грн, его жены — 749 669 грн. Их затраты на содержание имущества составили 64 180 грн.