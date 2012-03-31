Львовский КСД начинает кампанию за отставку губернатора

Как сообщил УНИАН депутат Львовского областного совета Олесь Старовойт, первая протестная акция начнется 2 апреля в 14.00 возле ОГА. Соответствующее решение Львовский КСД принял 29 марта.

Как отметил О.Старовойт, акция будет проходить в форме театрализованного действа, во время которого жителям Львовской области покажут, „как губернатор Костюк с бизнес-партнерами руководит Львовщиной”.

„Своими акциями мы хотим также напомнить Президенту Украины, что Львовский областной совет 13 марта своим решением отправил Михаила Костюка в отставку, выразив ему недоверие. Мы ожидаем от Виктора Януковича решения, сколько еще нелегитимный губернатор будет находиться в должности”, - отметил О.Старовойт.

Он также сообщил, что во Львовском КСД будут издавать информационный бюллетень, в котором будет освещаться ситуация, сложившаяся вокруг председателя Львовской ОГА. Газету будут раздавать прохожим на улицах Львова с 1 апреля.