БЮТ: Никакого ареста на 40 суток Авакова не было принято

Об этом сообщил депутат фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Пашинский, которого цитирует пресс-служба.

"К сожалению, мы в очередной раз видим, что Генпрокуратура превратилась в лживый рупор действующего режима", - сказал он.

Пашинский сообщил, что в четверг состоялось предварительное заседание апелляционного суда Рима по поводу дела об экстрадиции Авакова, которое состояло из двух вопросов: установление личности Авакова и его позиция по запросу Генпрокуратуры Украины об экстрадиции.

"Никакого ареста на 40 суток, как об этом заявила Генпрокуратура, не было принято", - сказал он.

Депутат сообщил, что следующее судебное заседание, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения, назначенное итальянским судьей на 10 апреля.

"Насколько мне известно, Арсен Борисович Аваков на данном этапе не просит политического убежища в Италии, так как считает себя украинским гражданином и политиком, ни в чем невиновен и собирается и дальше продолжать борьбу с действующим режимом на своей Родине", - сказал Пашинский.

В свою очередь, как сообщал УНИАН, адвокат Авакова Юрий Вишневецкий сообщил, что итальянские адвокаты экс-губернатора предоставили суду документы о том, что его преследуют по политическим мотивам.

Украинская правда