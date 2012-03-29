Представители ПАСЕ не захотели идти в «новую» камеру Луценко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона».

«Встреча длилась около двух часов, проходила она в кабинете руководителя СИЗО», - информировала жена экс-министра Ирина Луценко.

По словам Ю.Луценко, на его предложение посетить новую «улучшившую» камеру, чтобы ознакомиться с бытом СИЗО, иностранные гости отказались. «Они прекрасно понимают, что это заготовленная показуха, поэтому согласились посмотреть лишь ту камеру, в которой я провел предыдущие 456 дней», - передала слова мужа И.Луценко.

Как сообщил жене Ю.Луценко, содокладчики ПАСЕ интересовались широким кругом вопросов. В частности, экс-министр еще раз акцентировал их внимание на своем незаконном аресте с нарушением его конституционных прав, как то отказ признавать себя виновным, отказ от свидетельств до рассмотрения жалобы о возбуждении уголовного дела в суде и предоставления интервью СМИ.

Экс-министр внутренних дел также изложил основную суть уголовного дела против него, отметив, что инкриминируемые ему «преступления» - это обычные управленческие решения без превышения полномочий, которые принимались другими министрами как до него, так и после, однако именно на его решения был «натянут криминал».

По словам И.Луценко, содокладчиков ПАСЕ особо интересовал вопрос здоровья ее мужа. «Они прекрасно понимают, что комиссия Минздрава носит лишь рекомендательный характер. Поскольку мужа в СИЗО не лечат, а только дают обезболивающие, это сигнал об отсутствии медицинского обеспечения заключенных», - отметила жена экс-министра. Она также добавила, что последний месяц Ю.Луценко не предоставлялись даже обезболивающие, из-за чего его состояние ухудшилось. «Последние два дня он просил сделать ему обезболивающие уколы, чтобы облегчить боль», - уточнила она.

Ю.Луценко попросил содокладчиков ПАСЕ организовать независимое медицинское обследование иностранными врачами для объективной оценки его здоровья.