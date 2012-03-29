Турчинов уверяет, что дочери и мужа Тимошенко в списке не будет

Единый список оппозиции возглавит Юлия Тимошенко. Об этом в интервью Weekly.ua сообщил заместитель главы партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

«Кто будет вторым и третьим номером, этот вопрос решит съезд», - уточнил политик. По его словам, на сегодняшний день переговорный процесс по созданию единого списка оппозиции на финальной стадии. «Идет согласование кандидатов на региональном уровне, привязка конкретных фамилий к конкретным округам», - сказал А.Турчинов.

Заместитель Ю.Тимошенко не стал отрицать, что объединение оппозиции является также решением материальных проблем, которые есть у участвующих в нем партий: «У каждой партии есть свой потенциал - там типография, там интернет-портал, там издание. Деньги ведь нужны прежде всего для информирования, разъяснения своей позиции избирателям всеми доступными способами».

Первый заместитель руководителя партии «Батькивщина» также рассказал о том, как оппозиция будет предохраняться от «тушек» в будущем парламенте. По мнению политика, для этого в список необходимо брать только проверенных людей. «Быть с нами смогут только те, кто уже прошел серьезные испытания и не сломался, был проверен в экстремальных ситуациях, случайных попутчиков в наших рядах не будет, - сообщил он. - Я не доверяю «новым лицам», за которыми нет значительных дел и достижений, которые не прошли проверки».

По словам А.Турчинова, в объединенном избирательном списке оппозиции не будет ни дочери Ю.Тимошенко, ни ее мужа: «Женя никогда не планировала заниматься политикой, и желания участвовать в выборах у нее не было, Александр Тимошенко тоже никогда не ставил вопрос, что для защиты или для облегчения пересечения границы ему нужен депутатский мандат».