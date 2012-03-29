Янукович говорит, что оппозиция только языками ляпает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю 25-летия основания Организации ветеранов Украины.

Президент повторил свои слова о том, что его команда получила в наследство от предыдущей власти тяжелую экономическую ситуацию в стране. Именно поэтому, отметил В.Янукович, он не смог сразу выполнить свои социальные предвыборные обещания еще в 2010 году.

Президент сообщил ветеранам, какие шаги осуществляла власть, чтобы улучшить экономическую и финансовую ситуацию в стране, и отметил, что сегодня появилась первая возможность начать восстановление социальной справедливости в стране. «Как только появилась первая возможность - мы начали увеличивать социальные стандарты и будем идти дальше», - отметил В.Янукович.

При этом Президент категорически опроверг обвинения в свой адрес в том, что его социальные инициативы связаны с парламентскими выборами. Он спросил у присутствующих: «Скажите, а когда у нас нет выборов… парламентские сейчас закончатся, опять будут местные, потом президентские выборы. Так мы с вами живем или нет?».

В.Янукович подчеркнул, что этой ситуацией все годы независимости государства пользовалась политики-популисты. «А на чем они играли? Они играли, как говорят, на инструменте чувствительном - это бедные люди, которым тяжело живется, и они их, как говорят, втягивали в политику, за счет популизма, за счет откровенной лжи и так далее», - отметил Президент.

Он выразил надежду, что ветераны - мудрые люди и понимают, кто есть кто в государстве. «И те, кто больше всего врут, - это те, кто неоднократно уже был при власти, и показал, что они, как говорят, ни на что не способны», - подчеркнул В.Янукович.

«Кто им не давал делать все, когда они были при власти? Почему они этого не сделали? Почему они сейчас опять выходят к людям и рассказывают, какие они талантливые?», - добавил Президент, так и не уточнив, о ком именно идет речь.

«Признак политики последних времен: популизм, откровенная ложь, манипулирование общественным сознанием. А как только им говоришь – идите, давайте работайте, кто вам не дает, в Украине создана конкурентная среда. Пожалуйста, выходите с идеями, не борьба за власть нужна, а борьба за лучшую жизнь людей, борьба за экономику, конкуренция программ», - сказал он.

«Пожалуйста, идите, показывайте, создадим условия и покажите, на что вы способны, но мы хорошо знаем, что, кроме красивых разговоров, кроме того, чтобы ляпать языком обо всем, что угодно, и не нести за это ответственности, они ни на что не способны», - убежден глава государства.