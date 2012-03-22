Премьер Польши: Украина осторожно прогрессирует

Глава польского правительства Дональд ТУСК надеется, что украинская власть сохранит достигнутые раньше демократические достижения и будет продолжать активно развивать отношения с Европейским Союзом, к которому стремится присоединиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава польского правительства заявил в Варшаве после двусторонних переговоров с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.

Глава польского правительства отметил прогресс в развитии взаимоотношений Украины с Евросоюзом, примером чего он назвал запланированное на 30 марта парафирование Договора об ассоциации.

"Ясно видно, что, насколько позволяют обстоятельства, осторожно, шаг за шагом этот процесс приближения Украины и Европы прогрессирует, и наши правительства играют в этом позитивную роль", - сказал Д.ТУСК, который отметил личные усилия Н.АЗАРОВА, направленные на достижение этой цели.

Премьер Польши сообщил, что глава украинского правительства во время сегодняшней встречи детально объяснял причины ареста и осуждения экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО, дело которой, по его словам, продолжает вызывать обеспокоенность в ЕС.

"Я подчеркивал, что с точки зрения Польши и наших европейских партнеров - желая понять как можно лучше обстоятельства и аргументы украинского правительства - выражаем обеспокоенность по поводу этой ситуацией", - сказал Д.ТУСК.

Он отметил, что большое значение для дальнейшего развития отношений Украины и ЕС будут иметь будущие парламентские выборы.

"Мы очень рассчитываем, что усилия ради демократизации и верховенства права, которые Украина демонстрирует много-много лет - при всех сомнениях обозревателей - что эти усилия не будут загублены... нашими друзьями", - сказал он.