Азаров уверен, что Соглашение с ЕС парафируют 30 марта

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет парафировано 30 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ в Варшаве.

«Я уверен, что 30 марта мы парафируем важное для нас Соглашение, и оно будет работать на благо Украины и ЕС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил благодарность Польше за поддержку Украины в подготовке этого Соглашения и в целом евроинтеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Министерство иностранных дел Украины заявило, что парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом должно состояться в Брюсселе 30 марта. С украинской стороны Соглашение парафирует заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, с европейской – управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав ЛАЙЧЕК.