Профсоюзы поддержали создание Гражданского форума Киева

Сегодня председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник присоединился к инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука по созданию Гражданского форума Киева (ГФК). Валентин Мельник подписал резолюцию круглого стола.

Как известно, 20 марта, по результатам проведенного в Украинском доме круглого стола «Европейские стандарты для европейской столицы» было принято решение созвать неформальный Гражданский Форум Киева с целью формулирования точки зрения киевской общины по развитию столицы.

На итоговой пресс-конференции инициатор круглого стола, первый Президент Украины Леонид Кравчук, отметил: «Хотя в последнее время в Киеве наблюдается активизация в развитии города, но есть ряд проблем, требующих глубокого изучения - например, жилищно-коммунальное хозяйство, застройки исторических мест. Причиной возникновения этих проблем является недостаточное привлечение общественности к решению насущных проблем жизнедеятельности столицы. Мы призываем киевскую власть учитывать мнение общества при планировании развития города, принимать стратегические решения только после всестороннего общественного обсуждения. Именно для этого мы инициируем создание Гражданского форума Киева».

Как сообщает Цензор.нет, кроме председателя Киевского городского совета профсоюзов Валентина Мельника, идею создания ГФК сегодня публично поддержал также президент союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец.