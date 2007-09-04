Ющенко готов ответить за каждую цифру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политические силы не спекулировать на социальных вопросах в ходе избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в ходе избирательной кампании каждая политическая сила заявляет о намерениях дополнительно выделить десятки миллионов гривен на финансирование социальных программ. «Делайте, но возьмите лист бумаги, подсчитайте и не лгите людям», - призывал он политиков.

В то же время, глава государства отметил, что он готов ответить за каждую цифру в предложенных им социальных инициативах.

Президент подчеркнул, что повышение социальных стандартов в 2008 году является важным политическим решением, которое необходимо будет принять.