Янукович считает, что весной вместе с природой оживает мораль

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность встреч руководства государства с руководством церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с главами церквей и религиозных организаций.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что такие встречи являются традиционными, и предыдущая происходила накануне Пасхи в 2011 году.

«Это именно тот пост, который сейчас идет в православной церкви. А что касается мусульман, у вас вчера был праздник? 21? Это равноденствие, да. Ну так мне рассказали. Я не знаю, не все празднуют, но я вчера был, встречался с Президентом Киргизии, и он мне сказал, что этот праздник празднуется», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, по его словам, сейчас весна, когда оживает природа, «это тот период времени, когда после зимы у людей меняется настроение, и безусловно, это касается и нашего общества. Есть такие вещи, когда вместе с природой оживают высокие моральные качества людей или общества».

Также В.ЯНУКОВИЧ в ходе встречи сообщил о состоянии украинской экономики, о реформах, о своих социальных инициативах, внешней политике государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, согласно Конституции, церковь отделена от государства, но, «по большому счету, цель и у власти, и в церкви одна – создание условий для жизни людей и строительства сильной страны».