Медведчук заявил, что возвращается в политику, чтобы бороться

Экс-председатель СДПУ (о) и прежний глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук намерен вернуться в политику.

«Я возвращаюсь в публичную политику для того, чтобы бороться», — заявил Медведчук во время видеообращения в Facebook. При этом он отметил, что его возвращение не связано с будущими парламентскими выборами, и что «суть того, что происходит и те последствия, котрые мы сегодня имеем — не результат выборов, а результат того, что на выборах мы очень часто ошибаемся».

По его словам, он понял, что наступило время не просто заявить о себе, а выйти с теми идеями, которые являются актуальными для всех, кто искренне думает о будущем нашей страны, сообщает Зеркало недели.

Ранее закарпатские СМИ сообщали, что Виктор Медведчук намерен баллотироваться в Верховную Раду в одном из мажоритарных избирательных округов Закарпатья.

Напомним, 20 июня прошлого года экс-глава Администрации президента Виктор Медведчук заявил, что не собирается возвращаться в в политику. “Возвращаюсь ли я в политику? Конечно нет! Я не хочу сегодня возвращаться в эту грязь. Политика – это борьба за власть. Я не хочу «за власть». Я видел ее со всех сторон. Напрасно пытался сделать ее лучше или хотя бы беспристрастной”.