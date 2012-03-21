Более 10 украинско-российских соглашений готовы к подписанию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Ново-Огарево сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«У нас готово более 10 соглашений к подписанию, но не подписываются потому, что у нас нет этого формата (заседание межгосударственной комиссии)», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он не исключил, что срок проведения такого заседания обсуждался Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и избранным Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Он подчеркнул, что формат межгосударственной комиссии сейчас не работает, поскольку была сделана пауза из-за выборов в Госдуму РФ и выборов Президента России.

«Мне кажется, что ничего не мешает провести даже до инаугурации, по крайней мере, заседание экономического комитета под председательством двух премьер-министров», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО и напомнил, что В.ПУТИН будет оставаться в должности премьера до 7 мая.

При этом посол не уточнил, какие соглашения готовы к подписанию.